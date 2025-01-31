Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) и официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ, защитникам удалось выбить «вторую армию мира» с некоторых позиций, захваченных на Харьковском направлении.

Исходя из сведений, которыми располагают аналитики Института изучения войны, на фоне непрекращающейся российской наступательной кампании в северной части Харьковской области, подразделения ВСУ смогли продвинуться в северных районах Волчанска (северо-восточнее административного центра региона). При этом, армия Путина продолжила осуществление штурмов в окрестностях Козачьей Лопани (севернее Харькова, у международной границы).

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Согласно информации Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении за последние 24 часа зафиксировано одно боестолкновение с «освободителями» (по направлению к Липцам). Также, на Купянском участке фронта (Харьковская область) наши войска остановили три атаки путинских войск под Петропавловкой, Загрызово и Новой Кругляковкой.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ намерена компенсировать потери оккупантов привлечением заключенных и кредитных должников.