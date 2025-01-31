Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале временно исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря, «чрезвычайниками» закончено проведение поисково-спасательных мероприятий в многоэтажном жилом здании, атакованном РФ.

Исходя из слов Кобзаря, вследствие воздушного удара, совершенного государством-террористом по указанной многоэтажке, погибли 9 мирных жителей города.

Также, в соответствии с уточненными данными, 15 человек получили травмы различной степени тяжести (включая 18-летнего парня и 8-летнюю девочку). В частности, с тяжелыми ранениями госпитализированы в местные медучреждения 2 человека.

Чиновник добавил — на месте попадания не прекращается окончательная ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Например, уже восстановлена подача электроэнергии в первый и второй подъезды дома по улице Героев Крут, 68А.

С кадрами, на которых можно рассмотреть, как работают специалисты-спасатели на месте «прилета», можно ознакомиться ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что накануне, 30 января, областная прокуратура демонстрировала последствия попадания БПЛА «Молния-1» в жилой сектор Харькова.