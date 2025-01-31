Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «24-Канала», по мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, вышеописанная передислокация войск КНДР, свидетельствует о потенциальной передаче северокорейцами опыта не только российским солдатам.

Исходя из слов Тимочко, данные «маневры» являются банальной перегруппировкой, и весьма возможно — остатки северокорейцев, которые там (в Курской области) находились, получили определенные навыки, так как смогли выжить в боях.

Военный эксперт добавил: таких выживших солдат КНДР, скорее всего, откомандируют на Родину, поставив цель — провести подготовку следующих эшелонов местных наемников. Кроме того, тех, кому удастся пройти какую-либо тактическую переподготовку в «условном тылу» страны-агрессора, задействуют на фронте в ожидании прибытия дополнительного пополнения.

Тимочко подчеркнул — не следует надеяться, что северокорейские подразделения исчезнут с линии фронта на российско-украинской войне, поскольку Москва и Пхеньян подписали и ратифицировали договор о всеобъемлющем сотрудничестве и взаимной военной помощи.

Ранее мы писали о том, что ВСУ отбили у оккупантов часть утраченных позиций на Харьковском направлении.