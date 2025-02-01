Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материалы, обнародованные в официальном Telegram-профиле руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, ночью субботы, государство-террорист направило на этот город 18 «Гераней/Шахедов».

Исходя из слов Федорова, вследствие вражеской атаки, пострадали не только автомобильная мойка или частные гаражи, в которых произошло несколько пожаров (специалисты-спасатели уже ликвидировали возгорания), но и прочие объекты гражданской инфраструктуры города — жилые многоэтажки.

В соответствии с уточненной информацией, в результате воздушного удара по Запорожью, легкие ранения получил 57-летний мужчина: медики оказали пострадавшему необходимую помощь, но от полноценной госпитализации гражданин предпочел отказаться.

Как выглядят изуродованные дома и коммерческие постройки Запорожья, можно рассмотреть ниже:

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ГУР и ЦПД комментировали информацию о пребывании Буданова в одесском отеле, атакованном РФ 31 января.