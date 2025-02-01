Как информирует «НБН» со ссылкой на материал телеканала FoxNews, от спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога прозвучало пояснение — ускоренное приближение завершения российско-украинской войны отвечает интересам всего мирового сообщества, включая Соединенные Штаты.

Исходя из слов Келлога, если Вашингтон сможет остановить войну РФ против Украины, то такой сценарий будет выгоден всему миру, не исключая США, поскольку это соответствует американской политике нацбезопасности.

При этом, высокопоставленный чиновник добавил — США в состоянии добиться прекращения огня и наступления полноценного мира в Украине не на протяжении нескольких лет, а «в течение месяцев», так как Трамп стремится «создать рычаги как для Киева, так и для Москвы», и «знает, где и как надавить».

Келлог акцентировал:

Он [Трамп] умело заключает любые сделки.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Трамп пообещал ввести пошлины на продукцию, поставляемую Евросоюзом.