Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение Ларисы Браун, являющейся редактором по вопросам обороны издания The Times, для развертывания вышеописанной численности миротворческих сил, странам Запада нужно будет привлечь не менее 600 000 человек.

Исходя из слов Браун, такое существенное возрастание количества потенциальных миротворцев объясняется тем, что существует потребность накопления дополнительных сил для совершения регулярных ротаций личного состава: пока 200 000 человек станут готовиться к отправке в Украину, еще 200 000 военнослужащих должны проходить восстановление, а еще 200 000 — защищать «буферную зону».

Кроме того, редактор уверена: численность указанных сил должна быть довольно большой, чтобы эффективно сдерживать нападение РФ, а возможности — отличаться высокой боеспособностью, чтобы оперативно противодействовать и отбивать любой вариант вторжения.

При этом, подразделения Великобритании/Франции скорее станут «силами сдерживания», чем исключительно миротворцами, так как сохраняют приверженность Украине. Впрочем, такие войска Европы не воевали бы на передовой, а лишь действовали с целью стабилизации ситуации, обеспечивая недопустимость продвижения армии Путина вглубь нашей территории.

Ранее мы писали о том, что Келлог сообщал сроки, в которые США намерены добиться завершения войны в Украине.