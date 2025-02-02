Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), флот страны-агрессора впервые использовал ударный беспилотник «Кронштадтский Орион» для ликвидации украинского аквадрона.

По мнению аналитиков Института изучения войны, вышеописанный факт свидетельствует о разработке РФ инновационных методик борьбы с украинскими аквадронами в водах Черного моря.

В частности, в соответствии с данными российских «военкоров», «Кронштадтский Орион» запустили с борта неустановленного вражеского плавсредства, что, судя по всему, является первым задокументированным случаем применения кораблем РФ ударных дронов подобного типа, и, судя по всему, такие действия захватчиков смогут минимизировать высокую эффективность безэкипажных катеров Украины в Черном море.

Кроме того, «рупоры Кремля» уже начали призывать российскую верхушку к расширению объемов производства вооружения, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030) для результативного уничтожения украинских морских беспилотников (речь о ракетных Magura-V5), показавших потенциал в «приводнении» российских вертолетов Ми-8, действующих над акваторией Черного моря.

В ISW резюмировали:

…Российские войска разработали новый метод, чтобы попытаться нейтрализовать эту тактическую адаптацию украинских морских беспилотников.

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