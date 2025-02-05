Как информирует «НБН» со ссылкой на материал пропагандистского агентства «РИА-Новости», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление — Путин не против переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако есть один важный нюанс.

Исходя из лаконичной риторики Пескова, в Кремле полагают — Киев должен проявлять высокую степень заинтересованности в проведении таких переговоров.

При этом, личный секретарь Путина продублировал традиционный нарратив Кремля, в частности, снова указав на то, что Зеленский якобы не может считаться легитимным президентом Украины, но страна-агрессор все же «готова вести с ним переговоры».

Кроме того, Песков предсказуемо добавил — слова Зеленского, касающиеся возможности подобных переговоров с Путиным, попросту являются «пустыми», то есть не несут смысловой нагрузки.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Пескову не понравилось предложение Трампа отправлять Украине оружие в обмен на ее ценное сырье.