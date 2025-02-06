Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт издания NewsMax, от спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита Келлога прозвучало пояснение — Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной в ближайшее время, не будет презентован американский план, затрагивающий возможность окончания войны в Украине.

Исходя из слов Келлога, ряд СМИ утверждал — вышеописанный «мирный план» якобы представят в период проведения данного мероприятия, что не соответствует действительности, то есть с пунктами этой инициативы США не ознакомят на следующей неделе.

Спецпредставитель США акцентировал:

Человек, который представит «мирный план» — это президент США, а не Кит Келлог.

Кроме того, чиновник отметил — он и его штаб обязательно помогут президенту США с реализацией такого мирного предложения, проведя предварительные дискуссии с европейскими лидерами.

Ранее мы писали о том, что Келлог сообщал, когда представит план Трампа по окончанию российско-украинской войны.