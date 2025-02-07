Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от первого замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого прозвучало заявление — в течение декабря-января в Украине стабилизировалась, и снизилась стоимость продуктов, и такая тенденция сохранится в долгосрочной перспективе.

Исходя из слов Высоцкого, осенью 2024 года продукты подорожали вследствие влияния ряда факторов:

засухи и сокращенных объемов полученного урожая, негативно отразившихся на ценах;

международного роста цен на молочную продукцию, затронувшего и внутренний рынок Украины.

Чиновник добавил, что сейчас, в соответствии с анализом текущей ситуации, каких-либо предпосылок, предусматривающих существенное повышение стоимости продуктов до сбора урожая-2025, не фиксируется, и удерживать цены на сегодняшнем уровне удается, благодаря:

ввозу зарубежных товаров для покрытия краткосрочного дефицита;

прогнозируемо-высоких объемах нового урожая, заставляющих товары продолжать падать в цене.

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, в какие месяцы 2025 года ожидается замедление темпа инфляции.