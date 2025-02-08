Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле Министерства обороны Украины, данная неполадка спровоцирована высокой нагрузкой на систему BankID.

В частности, авторизоваться в «Резерв+» посредством BankID (вход в приложение осуществляется исключительно через инфраструктуру определенных банков Украины) пока еще невозможно.

В оборонном ведомстве дали ряд рекомендаций, позволяющих временно избежать влияния последствий вышеописанной проблемы:

если удалось авторизоваться — следует сохранить копию военного-учетного документа на смартфон в PDF-формате (переслать на e-mail);

если получено электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) — сделать скриншот.

Впрочем, если военнообязанным подан запрос на отсрочку или направление на ВВК, остается только ждать возобновления стабильной работы «Резерв+».

В Минобороны добавили: особам с инвалидностью, имеющим «на руках» актуальное пенсионное удостоверение, а также студентам, аспирантам, докторантам, больше не нужно отправлять запросы на пролонгацию отсрочки в «Резерв+», так как эта документация в приложении обновится в автоматическом режиме.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны уточняли, в круг чьих обязанностей входит розыск граждан, которые уклоняются от мобилизации.