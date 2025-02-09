Как пишет «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «Известия», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление, никоим образом не подтверждающее обнадеживающую риторику президента США Дональда Трампа.

Исходя из слов Пескова, по мере того, как новая администрация Белого дома в Вашингтоне расширяет свою работу, возникает множество разнообразных коммуникаций, и, похоже, подобное контактирование ведется по каналам, неизвестным Кремлю.

В частности, секретарь Путина добавил — на фоне невозможности отслеживания указанных многочисленных коммуникаций, он «лично» может чего-то не знать, или даже «быть не в курсе чего-то», видимо, из-за малой вовлеченности в процесс:

…Не могу это [телефонных переговоров Трампа и Путина] ни подтвердить, ни опровергнуть.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Трамп комментировал результаты своих недавних телефонных переговоров с Путиным о приближении завершения войны в Украине.