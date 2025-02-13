Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное начальником Донецкой областной военной администрации Вадимом Филашкиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», соответствующие структуры не прекращают эвакуацию населения, которое не успело выехать из Покровска.

Исходя из слов Филашкина, в Покровске находятся 6 960 гражданских. При этом, обстановка в городе по-прежнему очень сложная, так как оккупанты ежесуточно разрушают город авиабомбами и потому привезти гуманитарную помощь в Покровск практически невозможно. Кроме того, вражеские FPV-дроны в огромном количестве постоянно зависают над городом, охотясь за украинцами.

Чиновник добавил: проведение эвакуационных мероприятий в обстреливаемом Покровске продолжается — Нацполиция, специалисты-спасатели ГСЧС, органы власти и волонтеры непосредственно приобщены к вывозу граждан.

Однако, эвакуацию возможно проводить исключительно в определенное время, лишь когда позволяет безопасностная обстановка и погодные условия.

Филашкин резюмировал:

То есть людей еще вывезти можно, и мы это делаем.

Ранее мы писали о том, как в ВСУ объясняли снижение активности армии Путина под Покровском.