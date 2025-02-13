Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), мощности завода по производству «Шахедов» (расположен в особой экономической зоне Алабуга, Татарстан), в октябре-декабре 2024 года смогли выпустить лишь чуть более 6 000 дронов-камикадзе и около 1 000 беспилотников-имитаторов на протяжении 2024 года.

В течение января-сентября 2024 года, вышеописанное предприятие «спустило с конвейера» 5 760 «Шахедов», и это демонстрирует снижение темпов производства в последнее время.

По мнению аналитиков Института изучения войны, завод ощущает сложности со стабильностью поставок необходимого количества материалов для сохранения предыдущих темпов изготовления «Шахедов»: РФ либо по-прежнему полагается на Иран, в плане снабжения компонентами, либо пытается приобретать высокотехнологичные зарубежные компоненты, малоэффективно обходя санкции Запада.

В ISW полагают — оборонно-промышленный комплекс РФ, судя по всему, испытывает трудности с производством деталей (основаны на иранских, а не российских конструкторских решениях) к БПЛА внутри страны.

Таким образом, государство-террорист вынужденно предпочитает выпускать дешевые дроны-имитаторы, вместо концентрации на производстве более дорогостоящих «Шахедов».

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