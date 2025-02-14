Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал, размещенный в Telegram-канале издания Bild, от председателя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристофа Хойсгена прозвучало заявление, опровергающее вчерашнее утверждение президента США Дональда Трампа.

Исходя из лаконичных слов Хойсгена, прибытия представителей государства-террориста на Мюнхенскую конференцию по безопасности сегодня, 14 февраля, ожидать не стоит, поскольку россиянам не удалось получить соответствующую аккредитацию.

Напомним, что Трамп уверял — сегодня на Мюнхенской конференции обязательно состоится встреча делегации России с его людьми. В частности, речь шла о высокопоставленных чиновниках из РФ и США, однако, как можно понять, такой прогноз 47 президента США, увы, не сбылся.

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