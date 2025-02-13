Глава венгерского правительства на своей странице в соцсети Х отреагировал на подозрения чиновников ЕС в том, что лидер американцев Дональд Трамп, по всей видимости, начал договариваться с Кремлем о завершении войны без участия Украины и Европы, пишет издание «НБН».

По его словам, такие заявления – «печальное свидетельство плохого брюссельского лидерства». Политик отметил, что в то время, как президент США и глава Кремля ведут переговоры о мире, европейские чиновники якобы делают бесполезные заявления.

Представитель Будапешта заявил, что Европа не может просить место за столом переговоров, а должна «заслужить» его силой, хорошим лидерством и умной дипломатией. В очередной раз Орбан обвинил руководство Евросоюза в намерении «поддерживать убийства столько, сколько потребуется», назвав неприемлемой позицию Брюсселя.

Ранее СМИ сообщили, что президент США не уведомил союзников в ЕС о телефонном разговоре с Путиным. Европейские лидеры начали подозревать Трампа в «измене».