Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters и Politico, американские и российские делегации встретятся в Саудовской Аравии в течение ближайших дней, чтобы начать переговорный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

Как стало известно, чиновники администрации Белого дома вскоре прибудут на территорию Саудовской Аравии для общения с переговорщиками от РФ и Украины: речь идет о советнике по вопросам нацбезопасности Майке Волтце, госсекретаре Марко Рубио и Стиве Уиткоффе (спецпредставитель Трампа по ближневосточным вопросам), однако присутствие спецпредставителя Трампа по украинско-российским переговорам Кита Келлога не планируется.

Кроме того, ряд официальных лиц предупредил — команда президента США Дональда Трампа не намерена включать в вышеописанные дискуссии по Украине представителей государств ЕС, что, вероятно, оскорбит союзников по Североатлантическому Альянсу, публично призывавших главу Белого дома обеспечить им место за столом переговоров.

Предполагается, что данная встреча станет переломным моментом, подтвердив стремления Трампа к миру в нашей стране, а также окажется первым крупным контактом представителей РФ и Украины с начала трехлетней войны.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнали детали «большой сделки», которую администрация Трампа предложит Лукашенко.