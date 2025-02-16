Как информирует «НБН» со ссылкой на источники The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, вскоре предложит самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко заключить «большую сделку», позволяющую снять ряд ограничений со страны-сателлита РФ.

В среду, 12 февраля, американский функционер Крис Смит пообщался как с Лукашенко, так и с руководителем Комитета госбезопасности Беларуси Иваном Тертелем, договорившись, судя по всему, в рамках той самой «сделки», об освобождении одного гражданина США и двух репрессированных граждан Беларуси.

По мнению источников The New York Times, Лукашенко в ближайшее время освободит «множество» своих граждан, приговоренных к заключению по политическим обвинениям, поскольку США гарантировали взамен послабление санкций, направленных на банковский сектор Беларуси, а также снятие запрета на экспорт белорусских калийных удобрений.

В Белом доме уверены — вследствие осуществления такого сценария, Лукашенко получит некоторую «передышку», и сможет временно покинуть «орбиту России».

Ранее мы псиали о том, что Зеленский отвечал, выживет ли Украина без помощи США во время и после завершения войны.