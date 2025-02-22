Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные на официальной Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, последствия российской воздушной атаки на объект «Укрытие» Чернобыльской АЭС все еще окончательно не устранены, но обстановка — контролируемая.
В частности, по состоянию на субботу, 22 февраля, спасателями-верхолазами ГСЧС продолжается ведение работ, направленных на частичное вскрытие конструкций укрытия (НБК) для ликвидации еще одного очага тления обшивки, обнаруженного с северной стороны арки.
Кроме того, осуществляется перманентный мониторинг ситуации с применением беспилотников, оснащенных тепловизионными камерами. Также, «чрезвычайники» используют для аналогичных целей ручные тепловизоры.
В ГСЧС добавили — уровень радиации на промплощадке Чернобыльской АЭС сохраняется в пределах нормы, то есть утечка не допущена, и угрозы для населения нет.
Ранее наш информационный портал писал о том, что Шмыгаль объяснял, с какой целью РФ активнее наносит удары по южным регионам Украины.
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