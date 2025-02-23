Как информирует «НБН» со ссылкой на материал RMF-24, в ходе вышеописанной вашингтонской 10-минутной встречи между президентом Польши Анджеем Дудой и американским лидером Дональдом Трампом, поднимался вопрос войны РФ против Украины.

Исходя из слов Дуды, Трамп в очередной раз подтвердил свои намерения, касающиеся немедленного прекращения кровопролития в Украине. Однако, польский президент добавил, так как Белый дом проявляет некоторую неоднозначность позиции в «украинском вопросе», то мировое сообщество в целом, и партнеры в отдельности [США и ЕС], не должны позволить РФ победить Украину.

По мнению Дуды, без предоставления регулярной американской помощи, Украине не удастся «пережить эту войну». Также, глава Республики Польша акцентировал — для кремлевского тирана Владимира Путина жизни российских солдат не имеют никакого значения и «эту войну надо как-то закончить», но исключительно в рамках справедливого мира для Украины, гарантирующего, — страна-агрессор больше ни на кого не нападет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Подоляк сообщал, когда Украина подпишет с США договор по редкоземельным ресурсам.