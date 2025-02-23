Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал пропагандистского агентства «ТАСС», от замглавы МИД РФ Сергея Рябкова прозвучало заявления — вторая встреча с американской делегацией в Саудовской Аравии, якобы назначенная на 25 февраля, не готовится.

Исходя из слов Рябкова, никакой обещанной встречи представителей РФ и США 25 февраля не произойдет. В частности, Лавров намерен провести переговоры (в рамках широкого круга тем международной, региональной и 2-сторонней повестки) в Турции, однако с кем именно — неизвестно.

При этом, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что РФ по-прежнему сохраняет открытость к осуществлению мирных переговоров по Украине, и весьма важно, — «чтобы ничто не мешало этому процессу».

Следует напомнить, что на днях глава Белого дома Дональд Трамп заявлял — 25 февраля состоится второй этап встречи между представителями США и РФ.

Ранее мы писали о том, что Зеленский показывал последствия массированной атаки РФ на Украину в ночь на 23 февраля.