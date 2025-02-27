Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ, более, чем 1,5 млн ограниченно годных украинцев должны подтвердить свой статус до 5 июня этого года, то есть пройти повторное медицинское освидетельствование в рамках военно-врачебной комиссии (ВВК).

В Генштабе добавили — нормами мобилизационного законодательства устанавливается обязанность для всех граждан в вышеописанные сроки, в самостоятельном порядке обратиться в ТЦК/СП или надлежащие уполномоченные структуры СБУ, СВР (Служба внешней разведки), разведывательного органа оборонного ведомства (ГУР Минобороны), центральные органы исполнительной власти, которые реализуют госполитику в секторе охраны границы (Госпогранслужба).

Также, в электронном кабинете призывника/военнообязанного/резервиста (в приложении «Резерв+») можно отдельно направить заявку на получение направления на ВВК.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали, как планируют проверять иностранных рекрутов на лояльность Украине.