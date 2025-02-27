Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РИА-Новости», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало идентичное заявление — государство-террорист не намерено пересматривать статус временно оккупированных территорий Украины.

Исходя из слов Пескова, фактически являющегося личным секретарем кремлевского тирана Владимира Путина, все территории, ставшие так называемыми «субъектами Российской Федерации» [как еще определяет пропаганда РФ — «новые территории», в частности, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области], и внесенные в положения «Конституции» страны-агрессора.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля добавил, что временно захваченные территории Украины, якобы, уже стали неотъемлемой частью «нашей страны, России», что, по мнению чиновника, — «абсолютно неоспоримый факт».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Песков комментировал риторику Трампа о поддержке Путиным отправки миротворцев в Украину.