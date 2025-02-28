Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле постоянного представителя Кабмина Украины в парламенте Тараса Мельничука, сегодня правительство скорректировало порядок бронирования военнообязанных на критически-важных предприятиях.

Ключевые изменения порядка бронирования вышеописанной категории потенциальных защитников:

при учете мобилизованных сотрудников возьмут во внимание численность особ, подпадающих под бронирование, включив в перечень персонал, призванный на службу после 18 мая прошлого года;

отменят 72-часовую проверку — госструктурам теперь не нужно сверять данные относительно работников при присвоении статуса «забронированного»;

урежут период аннулирования отсрочки работникам предприятий, учреждений и организаций до 5 дней;

пересмотрят критерий усредненной зарплаты — предприятиям критически-важного сектора теперь необходимо применять ежемесячный период расчета среднего официального дохода сотрудников;

введут процедуру электронного взаимодействия госреестров — ПФУ и Минцифры должны обеспечить интеграцию баз данных, для автоматического подтверждения соответствия забронированных «зарплатным» критериям.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики подсказывали, как узнать о поступлении добровольного взноса на счет ПФУ.