Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в Telegram-профиле Краматорского городского совета, вследствие удара «второй армии мира» по указанному населенному пункту, снова пострадали объекты частной жилой застройки.

В соответствии с предварительными подсчетами, «освободители» повредили постройки в более, чем 40 домовладениях, как минимум, разрушив один дом. Сейчас на месте «прилетов» продолжается работа специалистов Управления по вопросам гражданской защиты, выполняющих подворовой обход.

Кроме того, не прекращается работа коммунальщиков, направленная на устранение последствий обстрела.

В горсовете уточнили — данных, касающихся пострадавших от очередного военного преступления страны-агрессора, к счастью, пока не поступало.

Фото — t.me/kramatorsk_rada

Фото — t.me/kramatorsk_rada

Фото — t.me/kramatorsk_rada

Фото — t.me/kramatorsk_rada

Фото — t.me/kramatorsk_rada

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ЦПД комментировали информацию о прорыве оккупантов в приграничье Сумской области.