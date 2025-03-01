Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт спецпредставителя президента США по украинско-российскому вопросу Кита Келлога, присутствовавшего в Белом доме во время визита Зеленского, тема завершения войны в Украине была не приоритетна для Трампа без выполнения определнных условий.

Исходя из слов Келлога, Трамп всегда ставил интересы США на первое место, что мировое сообщество увидело в пятницу, 28 февраля, в режиме «реального времени».

Отметим, что накануне Зеленский в Белом доме акцентировал — он намерен остановить войну, если США предоставят гарантии безопасности [в обмен на подписание договора о разработке месторождений украинских полезных ископаемых].

На данное предложение Трамп предсказуемо ответил, что ранее США поддерживали Украину войне против РФ по инициативе Джозефа Байдена, полномочия которого истекли, и потому:

…Вам [Украине] нужно быть более благодарными, потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет козырей. Это будет тяжелая сделка [по полезным ископаемым], потому что отношение должно измениться.

Кроме того, делегация Киева, после спора Зеленского и Трампа, ожидала около часа, надеясь подписать сделку по полезным ископаемым, однако президент Украины обоснованно отверг эту возможность.

Ранее мы писали о том, что у Трампа допускают прекращение любой военной помощи Украине.