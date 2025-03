Как пишет «НБН» со ссылкой на источники The Washington Post и The New York Times, администрацией Белого дома рассматривается возможность, касающаяся заморозки всех поставок военных грузов и остановки косвенной поддержки.

Исходя из слов неуказанного высокопоставленного чиновника США, администрация Джозефа Байдена считала «важным» выделение военной помощи Киеву в 67 млрд долларов, однако Трамп уверен — предоставление любой идентичной поддержки может стать «рычагом давления» на Украину [вероятно, для «принуждения к миру» с РФ].

Предполагается, что, если администрация Трампа осуществит свои вышеописанные намерения, Украина больше не получит радары, транспортные средства/бронетехнику, боеприпасы и ракеты на миллиарды долларов, ожидающие отправки с прошлого года [запланирована в период президентства Байдена] в рамках программы президентских полномочий.

Кроме того, исключаются и другие виды военного финансирования, включая обмен разведданными (спутниковое отслеживание позволяет оповещать об угрозе воздушных ударов РФ), процесс подготовки украинских военных и пилотов, а также развертывание центра управления международной помощью на военной базе США в Германии.

Ранее мы писали о том, что будет с ООН в случае выхода США из организации.