Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Минобороны Украины, в течение февраля ВСУ «демилитаризовали» 36 570 оккупантов (условно — около 3 мотострелковых дивизий путинских войск).

Кроме того, на протяжении прошлого месяца (за 28 дней) защитникам Украины удалось уничтожить или повредить:

1 415 артиллерийских систем противника (около 78 артдивизионов);

331 танк противника (не менее 10 танковых батальонов);

596 вражеских боевых бронемашин (приблизительно — 3 мотострелковые дивизии);

3 472 единицы авто- и спецтранспорта, включая автоцистерны.

Таким образом, за февраль, российско-оккупационные войска потеряли больше всего авто и артиллерии, если учитывать весь период с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Фото — mod.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли активизацию оккупантов в приграничье Сумской области.