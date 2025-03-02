Как информирует «НБН» со ссылкой на материал La Tribune, от президента Франции Эммануэля Макрона прозвучало обоснованное предупреждения — страна-агрессор РФ сейчас представляет экзистенциальную опасность для государств Европы.

Исходя из слов Макрона, у границ ЕС, в Украине, задействована «перевооруженная и агрессивная» армия России. Кроме того, кремлевский тиран Владимир Путин намерен и далее осуществлять террористические действия и вести масштабные дезинформационные кампании «здесь, в Европе».

Президент Франции добавил — если Путина никто не остановит в Украине, то российский диктатор обязательно вторгнется на территорию Молдовы, и, вероятно, пойдет дальше, — «в Румынию».

Макрон резюмировал:

На карту поставлена наша безопасность [Европейского Союза].

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объясняли, как отказ США от поддержки Украины отразится на ходе войны.