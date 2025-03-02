Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу правительства Великобритании, Украина получит некоторую часть вышеописанной суммы уже на следующей неделе.

Исходя из уточнения британских властей, в целом, займ предназначен для военных закупок, позволяющих существенно укрепить оборонный потенциал Украины. Также, Лондон уточнил — финансирование будет осуществляться тремя равными ежегодными долями, каждая из которых составит не менее 752 млн фунтов стерлингов.

Следует отметить — данное кредитное соглашение заключено в качестве дополнения к обязательствам, взятым Великобританией, и касающихся предоставления долгосрочной военной помощи Украине (3 млрд фунтов стерлингов/ежегодно).

По мнению канцлера казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, такие действия позволят заметно усилить ВСУ, а также:

…Поставят Украину в самую сильную из возможных позиций на критическом этапе войны.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал, как перепалка с Трампом повлияет на отношения Украины и США.