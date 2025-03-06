Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, в администрации президента США Дональда Трампа запланировали осуществить отмену временного правового статуса [защиты] для почти 240 000 украинских беженцев, что, потенциально, может стать поводом для депортации наших сограждан.

Исходя из сведений, которыми располагает агентство, подобный шаг может быть предпринят Белым домом уже с апреля. При этом, процесс сворачивания защиты украинцев стартовал до того, как глава Белого дома Дональд Трамп вступил в перепалку с президентом Владимиром Зеленским.

Источники Reuters уточнили — такие меры являются частью усилий команды Трампа, и нацелены на «делегализацию» пребывания в США более 1,8 млн мигрантов, въехавших в эту страну по временным гуманитарным программам, запущенным во времена администрации Джозефа Байдена.

Таким образом, вскоре мигранты столкнутся с процедурой ускоренной депортации, что подтверждает внутреннее электронное письмо, полученное ICE (Иммиграционной и таможенной полицией США).

Ранее мы писали о том, что Порошенко и Тимошенко прокомментировали свое контактирование с представителями администрации Трампа.