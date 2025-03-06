Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Milliyet, в Минобороны Турции ответили, готовы ли к потенциальному направлению своих военных в составе миротворческих сил для поддержания соответствующей миссии в Украине.

Исходя из слов представителя данного министерства Зеки Актюрка, тема, касающаяся принятия участия в такой миссии поднимается в различных СМИ, но еще не помещена в концептуальную основу, поскольку вопрос следует обсудить со всеми надлежащими сторонами. В частности, такой шаг Анкары возможен при возникновении критической необходимости установления региональной стабильности и справедливого и прочного мира в Украине посредством равного и справедливого представительства обеих сторон.

Чиновник добавил — в указанном процессе Турция стремится и в дальнейшем поддерживать все конструктивные инициативы, предусматривающие приход мира в регион, сохранение безопасности судоходства Черного моря, а также восстановление Украины.

Актюрк резюмировал:

…Мы следим за многомерными дипломатическими инициативами, направленными на прекращение войны, в тесной координации с соответствующими институтами нашего государства.

Ранее мы писали о том, что Залужный обвинил США в разрушении основ мирового порядка.