Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал, обнародованный американским Институтом изучения войны (ISW), Силы обороны не прекращают наступления в определенном районе Курской области.

Исходя из слов аналитиков Института изучения войны, Силы обороны Украины успешно контратакуют путинские войска, и понемногу продвигаются в южной части Суджанского района. При этом, российско-оккупационная армия накануне, 5 марта, пыталась вести наступательные операции на Курщине, но, в итоге, продвинуться не смогла.

Также, подразделения российских войск в среду, 5 марта, якобы наступали в периметре международной границы рядом с Сумской областью.

Кроме того, аналитики ISW отдельно подчеркнули — «освободители» не достигли никаких подтвержденных успехов на Сумском направлении, в частности, не захватили село Новенькое, вопреки заявлениям «рупоров Кремля».

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ISW объясняли активизацию оккупантов в приграничье Сумщины и Курщины.