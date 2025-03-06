Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Апостроф-TV», от бывшего главкома ВСУ, являющегося послом Украины в Великобритании Валерия Залужного, прозвучало заявление — количественные потери Сил обороны на текущем этапе войны против РФ, фактически достигли «критической точки».

Исходя из слов Залужного, Украина утратила такое 50 000 человек из 5,5 млн, состоявших на воинском учете. Смысл несения подобных потерь на данный момент практически «равен нулю», поскольку, — «это критическая точка», которую наша страна вряд ли преодолеет.

Экс-главнокомандующий добавил — ход войны претерпел изменения под влиянием, в первую очередь, демографического кризиса. В частности, у Украины 50 000 граждан убиты, а также более 300 000 человек — ранены, что станет весьма сложно компенсировать рождаемостью.

Дипломат подчеркнул — страна-агрессор идентично несет «очень весомые потери», но из-за значительно лучшей демографической ситуации, — критическая масса для них составляет, как минимум, 250 000 погибших.

Ранее мы писали о том, когда Великобритания и Франция представят США доработанный план по завершению войны в Украине.