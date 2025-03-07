Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», российский военно-промышленный комплекс (ВПК) смог перенять у иранской «оборонки» технологию изготовления дронов-камикадзе типа «Шахед», масштабировать ее, а также внести конструктивные изменения в данный процесс.

В частности, во время воздушных ударов по Украине, армия Путина, помимо традиционных «Шахедов/Гераней-2», запускает схожий вариант БПЛА — «Гарпию-А1», а время от времени, и упрощенную модификацию «Герань-1», не считая дронов-имитаторов без боеголовки и «Герберов», способных нести лишь небольшой боезаряд.

Как стало известно, мощности ВПК РФ способны ежемесячно спускать с конвейера:

не менее 900 «Шахедов/Гераней-2»;

около 1 000 «Пародий» (облегченный пенопластовый вариант «Герберы»);

приблизительно 2 000 «Гарпий» и «Герберов» (соотношение объемов — 20 процентов на 80 процентов).

Ранее наш информационный портал писал о том, что ситуация в энергосистеме Украины может ухудшиться из-за утренней атаки РФ на инфраструктуру.