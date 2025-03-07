Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова, этим пятничным утром, «вторая армия мира» нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры в Киевском районе города.

Исходя из слов Терехова, специалисты-спасатели извлекли из-под обломков разрушенного здания пострадавшую женщину, которую передали на попечение медиков.

Как стало известно, на месте вражеского попадания возник пожар. В результате очередного военного поступления страны-агрессора, пострадал не только инфраструктурный объект, но и многоквартирный дом, расположенный рядом. Сейчас из жилого здания эвакуируют всех граждан, и продолжается ведение поисково-спасательных мероприятий.

Мэр Харькова добавил — на месте «прилета» задействованы все соответствующие экстренные службы, и уточнил, — количество пострадавших возросло до 6 человек.

Также, помимо здания критически-важной инфраструктуры и жилого дома, пострадали и другие объекты: горят 10 гаражей и 5 автотранспортных средств.

Ранее наш информационный портал писал о том, что ситуация в энергосистеме может ухудшиться из-за утренней атаки РФ на инфраструктуру.