Как информирует «НБН» со ссылку на материал «Европейской правды», от главы Евросовета Антониу Кошта прозвучало заявление — несколько государств-членов ЕС гарантируют выделение Украине более 10 млрд евро в качестве дополнительной помощи.

Исходя из слов Кошта, указанные страны-доноры намерены безотлагательно расширить свою поддержку Украины, благодаря мерам, позволяющим масштабировать фискальное пространство, и, в итоге, выделить Киеву до 15 млрд евро.

Кроме того, Совет ЕС должен оперативно разработать последующие аналогичные инициативы, нацеленные на удовлетворение насущных военных и оборонных потребностей Украины.

Чиновник добавил — Брюссель стремится поддержать Украину, в особенности, если Киев решится начать переговорный процесс с РФ, что поможет «достичь положительного результата», в частности, — «справедливого и длительного мира».

Ранее мы писали о том, когда Лондон и Париж представят доработанный план по завершению войны в Украине.