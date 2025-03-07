Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) «Хортица», на Краматорско-Торецком направлении (Донецкая область), «освободители» безуспешно попытался атаковать оборонительные укрепления ВСУ под Ступочками, Белой Горой, Дилиевкой, Дружбой, Дачным и Крымским.

Кроме того, «вторая армия мира» интенсифицировала темп штурмовых действий, стремясь овладеть городом Часов Яр (Бахмутский район Донетчины).

В частности, для осуществления механизированного штурма, оккупанты задействовали 24 единицы бронетехники, бросая средства в атаку волнообразно. Впрочем, благодаря эффективной работе нашей артиллерии, уничтожено или повреждено 17 бронемашин, то есть фактически, штурм полностью отбит.

Кроме того, не прекращается поиск и ликвидация остатков штурмовых подразделений противника в данном районе: защитники предпринимают все необходимые меры, направленные на недопущение ухудшения тактического положения, в чем особенно отличились воины 100 и 24 отдельных мехбригад (ОМБР).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Залужный сообщал потери Сил обороны Украины в войне против РФ.