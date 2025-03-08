Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания Financial Times, администрация США рассматривает альтернативный вариант, предусматривающий заключение идентичного соглашения с Демократической Республикой Конго (Африка).

Исходя из слов источников издания, на территории Конго залегают большие запасы критически-важных ресурсов, необходимые США для производства современной технологической продукции.

Кроме того, в Госдепе США отмечают — данное африканское государство якобы само обратилось к Белому дому с предложением сделки, гарантирующей американским компаниям доступ к ископаемым, но лишь если Соединенные Штаты поддержат президента Конго Феликса Чисекеди.

Впрочем, предполагается, что помимо укрепления экономики США и Конго, данная сделка позволит создать «высококвалифицированные рабочие места», и поспособствует интеграции республики «в глобальные и региональные цепочки поставок».

Также, власти Конго могут попросить у США военную помощь, поскольку ведут боевые действия в провинциях Северное/Южное Киву.

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