Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, размещенные в официальном Telegram-профиле Генштаба ВСУ, вчера, сводные диверсионно-штурмовые подразделения попытались переместиться по ветке газопровода, стремясь «просочиться» и закрепиться в районе Суджи на Курщине.

Как стало известно, «освободителей» своевременно обнаружили бойцы воздушной разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ, благодаря чему, по вражеской «живой силе» была нанесена серия ракетно-артиллерийских ударов, а также применены беспилотники различных типов.

На текущий момент, выжившие остатки российских спецназовцев выявляются, после чего захватчиков блокируют и уничтожают, вследствие чего потери противника под Суджей, — «очень большие».

В Генштабе акцентировали:

Вместе к Победе! Слава Украине!

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, у каких населенных пунктов Курщины продвинулись путинские войска.