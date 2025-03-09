Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, подобная риторика высокопоставленного чиновника ФРГ является достаточно необоснованной и противоречивой по ряду причин.

Исходя из слов Коваленко, Европе все равно не избежать войны с РФ через 4-6 лет, так как, в основном, государства Европы ленивы, и не хотят «общественно» меняться.

В частности, руководитель ЦПД подчеркнул — лишь «нордики» [Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, и, вероятно, Латвия, Литва и Эстония], а также Польша и Франция, потенциально готовы к противостоянию с государством-террористом. При этом, Германия абсолютно неспособна даже один Таурус [дальнобойная ракета] сделать быстрее, чем в течение года/полтора.

Коваленко подчеркнул, что безопаснее в Европе уже не станет, если некоторые страны не изменят пассивную позицию, и потому:

…Лучше готовьтесь уже сейчас, к сожалению. Психологию россиян хорошо понимаю — они нападут на страны НАТО независимо от нас, пока вы такие слабые.

Ранее мы писали о том, что в Нацгвардии объясняли, почему оккупанты добровольно сдаются в плен на Харьковщине.