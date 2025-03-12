Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль премьер-министра Дениса Шмыгаля, вместо устаревшей структуры МСЭК в стране сформирована сеть, состоящая из 294 многопрофильных медучреждений.

Исходя из слов Шмыгаля, в вышеуказанных больницах в работу вовлечены более 1 400 экспертных команд из 6 600 медработников, обученных необходимым специальностям.

Также, благодаря внедрению цифровизации данного процесса, пациентам теперь не нужно собирать огромное количество справок от различных врачей, так как данные в э-формате передаются между учреждениями и инфосистемами в разнообразных сферах.

Кроме того, Кабмин определил ведомство, на которое возложат последующее координирование реформирования, на чем акцентировал Шмыгаль:

…Теперь в зоне ответственности Минсоцполитики. Должны наработать подход, который поможет людям получать широкие возможности для реабилитации и самореализации.

Ранее мы писали о том, что экономист отвечал, продолжит ли в Украине ускоряться темп инфляции.