Как пишет «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное представителем Госпогранслужбы (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», путинские войска лишь пытаются зайти на территорию Сумщины, стремясь взять в окружение Силы обороны Украины, задействованные в Курской области.

Исходя из слов Демченко, утверждать касательно полноценного прорыва захватчиками границы Сумщины рядом с селом Новенькое — абсолютно неверно и преждевременно, поскольку речь идет исключительно о попытке вытеснения ВСУ из Курской области, в которой «освободители» проводят десятки штурмов. В частности, намереваясь развить свой «успех» на Курщине, оккупанты пробуют пересечь нашу линию границы, чтобы взять в окружение защитников, остающихся в данном регионе РФ.

Кроме того, спикер ГПСУ добавил, что ключевой задачей сейчас является недопущение пересечения врагом границы Украины, как это фиксировалось в окрестностях населенного пункта Новенькое.

Демченко подчеркнул — на Сумском направлении враги не в состоянии применять бронетехнику, и переходят границу малыми штурмовыми группами, стараясь, — «закрепиться и дальше расширить зону боевых действий».

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о ситуации и потерях оккупантов в районе Волчанска и Глубокого.