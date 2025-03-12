Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», оперативная ситуация на подконтрольном участке фронта существенных изменений не претерпела, и по-прежнему является сложной.

В соответствии со сведениями, предоставленными военными, путинские войска 8 раз попытались осуществить атаки в районе Волчанска и Глубокого, но, благодаря эффективным действиям ВСУ, захватчики отошли на исходные позиции.

В течение минувших суток, «освободители» утратили на Харьковском направлении 95 человек (57 — убиты, 38 — ранены). Также, захватчики потеряли ликвидированными или поврежденными нижеуказанные средства и объекты:

4 артсистемы;

13 единиц авто- и спецтехники;

32 различных беспилотников;

50 укрытий/блиндажей для личного состава;

3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Польши подтвердили возобновление отправки американской военной помощи в Украину из местного хаба.