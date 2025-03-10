Разведка Великобритании сообщает, что на данный момент российские оккупационные войска увеличивают давление на защитников в приграничном регионе РФ. Пока ВСУ сохраняют контроль над территорией площадью около 300 километров квадратных в Курском выступе.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В то же время, как отмечается в сводке, Силы обороны Украины получили возможность проведения контратак на других направлениях фронта, где оккупационная армия Путина сократила число наступлений по сравнению с началом 2025 года.

По данным британской разведки, защитники в районе Покровска Донецкой области осуществили ряд контратак вблизи сел Шевченко и Песчаное, поселка Удачное, а также к югу логистической трассы Т-0506. Также на этом участке фронта Силы обороны с помощью ударов БПЛА ослабили линии снабжения ВС РФ.

Ранее разведка Соединенного Королевства объяснила, почему главе Кремля придется увеличить расходы на войну против Украины.