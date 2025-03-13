Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное представителем оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», российским захватчикам удалось воспользоваться промерзанием течения реки Оскол, и перебросить часть своих подразделений на другой берег.

Исходя из слов Трегубова, армия Путина намеревается передислоцировать больше сил на захваченный плацдарм у побережья Оскола (судя по всему, речь идет о Купянском направлении), подключив к форсированию малые плавсредства (лодки), однако теперь осуществить подобные действия весьма непросто, поскольку защитники эффективно стремятся «их снова за реку вернуть».

Кроме того, спикер «Хортицы» уточнил, снега у естественной водной преграды на протяжении скопилось немного, и река Оскол промерзала на непродолжительное время, что не позволило российско-оккупационной армии перебросить больше подразделений.

Впрочем, есть и существенный минус:

…Cильного половодья [Оскола] не ожидается, да и там река не такая, чтобы выйти из берегов и смыть их всех.

Фото — deepstatemap.live

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