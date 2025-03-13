Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное представителем ВМС ВСУ Дмитрием Плетенчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в районе временно захваченного Крымского полуострова остаются лишь небоевые корабли ЧФ РФ.

Исходя из слов Плетенчука, если обратить внимание на ситуацию в Азово-Черноморском регионе, то можно заметить — все корабли РФ фактически базируются в портах Новороссийска: в Крыму остаются, в основном, суда обеспечения или боевые поврежденные плавсредства.

Спикер ВМС ВСУ добавил — армия Путина продолжает эвакуировать технику из Сирии, потому одной из локаций базирования военно-морского флота государства-террориста являются акватории Каспийского и Средиземного морей. В частности, в водах последнего указанного моря, российские корабли сопровождают конвои, вывозящие техсредства из Сирии.

Плетенчук резюмировал:

Если брать Каспий, где у россиян есть носители крылатых ракет, то оттуда применений мы пока не наблюдали.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали реальную причину приезда Путина в Курскую область.