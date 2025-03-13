Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Минобороны Украины, посредством госприложения «Резерв+», потенциальные военнослужащие успели сгенерировать 32 000 э-направлений для прохождения ВВК.

Благодаря тому, что оборонное ведомство запустило вышеописанный тип направлений, более 30 000 украинцев не придется лично посещать ТЦК/СП, и стоять там в длинных очередях «за бумажкой», дающей возможность перейти к медосмотру.

В Минобороны добавили — указанный процесс занимал слишком много времени, и, в рамках запланированного реформирования, получилось эффективно перевести «в цифру» данный сервис, сделав его «человечным».

У Умерова резюмировали:

…Но на этом мы не останавливаемся, и продолжаем работать над глобальными изменениями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский объяснял, почему Киев принял предложение США о прекращении огня на 30 дней.