Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Национальной полиции Украины, правоохранители стремятся установить местонахождение мужчины, судя по всему, прямо причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля.

В частности, Нацполиция обратилась к неравнодушным гражданам, попросив поделиться любым типом информации, касающимся местонахождении мужчины с серии фотоснимков, для чего необходимо набрать нижеуказанные номера телефонов:

+380-732-555-126;

+380-949-498-364;

специальную линию «102».

Пресс-служба Нацполиции дополнила:

Внимание! Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем!

Следует отметить, что глава МВД Игорь Клименко предупреждал:

…В город Одесса направлен полк Национальной полиции… Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления.

Фото — t.me/UA_National_Police

Фото — t.me/UA_National_Police

Фото — t.me/UA_National_Police

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