Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Национальной полиции Украины, правоохранители стремятся установить местонахождение мужчины, судя по всему, прямо причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля.
В частности, Нацполиция обратилась к неравнодушным гражданам, попросив поделиться любым типом информации, касающимся местонахождении мужчины с серии фотоснимков, для чего необходимо набрать нижеуказанные номера телефонов:
- +380-732-555-126;
- +380-949-498-364;
- специальную линию «102».
Пресс-служба Нацполиции дополнила:
Внимание! Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем!
Следует отметить, что глава МВД Игорь Клименко предупреждал:
…В город Одесса направлен полк Национальной полиции… Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления.
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