Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Corriere della Sera, Силам обороны Украины срочно необходимы, по крайней мере, 50 ракет Aster-30, поскольку у 2 пусковых комплексов Samp-T практически закончились боеприпасы.

Как стало известно, представители Киева уже в течение нескольких недель просят правительства Италии и Франции предоставить критически-важные ракеты, однако европейские чиновники не спешат принимать соответствующее решение, так как их собственные запасы вооружений также исчерпались.

Чтобы несколько ускорить вышеописанный процесс, накануне, 14 марта, глава Минобороны Украины Рустем Умеров провел личную встречу с итальянским коллегой Гвидо Крозетто в Риме, а также обсудил с топ-менеджментом корпорации Eurosam (совместное предприятия MBDA Italy/MBDA France и Thales) оперативную поставку данных типов ракет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказывали, на каких участках фронта армия Путина продвинулась за сутки.